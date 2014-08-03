"Динамо" обіграло "Металіст" (відео)

У центральному матчі туру в Харкові кияни виграли з рахунком 2:1

Центральний матч 2-го туру української футбольної Прем'єр-ліги завершився у Харкові перемогою київського "Динамо" над "Металістом" - 2:1. Кияни забили два голи в першому таймі, на що харків`яни відповіли одним - у другому. Наприкінці господарі поля мали шанси зрівняти рахунок, але "Динамо" втримало перемогу.

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