"Динамо" обіграло "Металіст" (відео)
11:30, 03 серпня 2014Спорт
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У центральному матчі туру в Харкові кияни виграли з рахунком 2:1
"Динамо" виграло у "Металіста" в гостях / metallist.ua
Центральний матч 2-го туру української футбольної Прем'єр-ліги завершився у Харкові перемогою київського "Динамо" над "Металістом" - 2:1.
Кияни забили два голи в першому таймі, на що харків`яни відповіли одним - у другому. Наприкінці господарі поля мали шанси зрівняти рахунок, але "Динамо" втримало перемогу.
Металіст - Динамо - 1:2. Відео матчу
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