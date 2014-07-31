Український футболіст Алієв підписав контракт з російським «Анжі»

Угода розрахована до кінця сезону 2014/15 і передбачає можливість продовження співпраці ще на рік, повідомляє офіційний сайт ФК "Анжі".

Алієв у другій частині сезону-2013/2014 провів за «Анжі» у двох турнірах - чемпіонаті Росії і Лізі Європи - в загальній складності 11 ігор, в яких забив один м'яч.

Алієв вже приєднався до команди і взяв участь у двох тренуваннях і одному теоретичному занятті.

Олександр Алієв народився в російському Хабаровську, але, у свій час прийняв громадянство України і виступав за національну збірну України.

У клубній кар'єрі крім "Анжі" він відзначився виступами за московські "Спартак" і "Локомотив", київське "Динамо", запорізький "Металург" і дніпропетровський "Дніпро".