"Дніпро" - "Копенгаген": онлайн відео-трансляція

Суперником української команди в третьому кваліфікаційному раунді турніру став данський "Копенгаген".

Ця гра є першою для дніпропетровців у найпрестижнішому континентальному турнірі. Можливість дебютувати в Лізі чемпіонів вони отримали за підсумками чемпіонату української Прем'єр-ліги сезону 2013/14, де вибороли 2-е місце. Саме відсутність досвіду вважає головною проблемою для своєї команди тренер "Дніпра" Мирон Маркевич.

"Копенгаген часто грає в Лізі чемпіонів, тому в цьому плані вони більш досвідченіші. Постараємося показати хорошу гру, щоб вболівальники були задоволені нашими діями", - зазначив наставник напередодні на передматчевій прес-конференції. Крім того, тренер поскаржився на те, що гра пройде не на домашньому стадіону "Дніпро-Арена" в Дніпропетровську, а в Києві: "Звичайно, краще було б грати на своїй арені, при своїх уболівальниках. Сподіваємося, що нас підтримають кияни і вболівальники з Дніпропетровська. Багато наших гравців грали на цій арені і за збірну, і проти "Динамо". Мені б хотілося вірити, що ніякого дискомфорту не буде".

УЄФА переніс гру в Київ з Дніпропетровська з міркувань безпеки.

У свою чергу, "Копенгаген" регулярно бере участь в Лізі чемпіонів. Так, наприклад, у сезоні 2013/14 команда грала в основному турнірі, де, щоправда, у групі В фінішувала на останньому 4-му місці. Разом з тим, на домашній арені команда зіграли внічию з італійським "Ювентусом" з Турину - 1:1, а також обіграла турецький "Галатасарай" зі Стамбула (1:0), набравши 4 очки.

У майбутній грі аналітики букмекерських контор фаворитом вважають "Дніпро". На перемогу українського віце-чемпіона ставки приймаються з коефіцієнтом 1,7 до 1, у той час як на нічию - 3,8 до 1, а на перемогу "Копенгагена" - 5,7 до 1.

Гра "Дніпро" - "Копенгаген" розпочнеться о 19.00 за київським часом.

Стали відомі стартові склади команд:

"Дніпро": 71. Бойко, 3. Мазух, 12. Лео Матос, 44. Федецький, 23. Дуглас Сілва, 7. Канкава, 89. Політило, 9. Калініч, 10. Коноплянка, 99. Матеус, 11. Селезньов.

Запасні: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 8. Польовий, 20. Бруно Гама, 21. Бартуловіч, 28. Шахов, 4. Кравченко С.

"Копенгаген": 1. Андерсен, 2. Хоглі, 3. Бенгтссон, 4. Пер Нільссон, 8. Делані, 9. Кадрії, 10. Н. Йоргенсен, 11. Корнеліус, 18. Амарті, 25. М. Йоргенсен, 32. Аманкваа.

Запасні: 6. Клаудемір, 20. Реммер, 21. Віланд, 22. Де Ріддер, 23. Пур'є, 24. Тутух, 33. Фелфель.