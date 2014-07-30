В РФС на добу відклали вирішення питання про прийняття в чемпіонат клубів з Криму

Це питання розглядалося на засіданні виконкому Російського футбольного союзу (РФС) 30 липня, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Член виконкому РФС, колишній глава Рахункової палати Сергій Степашин заявив з цього приводу: "У четвер члени виконкому РФС будуть голосувати з питання вступу кримських клубів до складу нашої федерації футболу. Ми попросимо Віталія Мутко як члена Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), щоб він подзвонив президенту організації Йозефу Блаттеру і повідомив його, що рішення буде прийнято. Крим - наша територія. На жаль, Федерація футболу України не пішла з нами на контакт. У нас була ідея зібратися разом і обговорити це питання. Немає сумнівів, що кримські клуби потрібно приймати в наш склад. Санкції до нас можуть бути, але вони можуть бути різними. Потрібно працювати".

У другому дивізіоні вже стартували чотири зональних турніру, за винятком зони "Південь", куди можуть бути включені кримські клуби - "Перлина" (Ялта), СК ЧФ (Севастополь), " СКІФ " (Сімферополь), "Ахтіар" (Севастополь) і "Океан" (Керч). Старту в зоні "Південь" очікують 18 клубів.

7 червня на конференції РФС члени Союзу збиралися включити до його складу федерації футболу Криму і Севастополя, а місцевими клубам дозволити участь у другому дивізіоні чемпіонату країни. Однак це рішення в останній момент було відкладено у зв'язку з рекомендаціями ФІФА та УЄФА. Зроблено це було для ретельного вивчення юридичної сторони питання, яке в підсумку затягнулося.

Як повідомляв УНІАН, після закінчення сезону 2013/14, які виступали в українській Прем'єр-лізі "Таврія" (Сімферополь) і ФК "Севастополь" відмовилися від подальшої участі у внутрішньоукраїнських змаганнях. Також від участі у змаганнях відмовилися і кримські команди інших ліг українського футболу.