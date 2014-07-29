Тренер "Дніпра" Маркевич закликав киян підтримати команду в матчі Ліги чемпіонів

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він заявив на передматчевій прес-конференції.

Зокрема, Маркевич зазначив: "Звичайно, краще було б грати на своїй арені, при своїх уболівальниках. Сподіваємося, що нас підтримають і кияни, і вболівальники з Дніпропетровська. Багато наших гравців грали на цій арені і за збірну, і проти "Динамо". Мені б хотілося вірити, що ніякого дискомфорту не буде".

Обговорюючи команду-суперника Маркевич зазначив: "Корнеліус - хороший нападник. По лівому флангу там непогані хлопці. Команда часто грає в Лізі чемпіонів, тому в цьому плані вони більш досвідченіші. Постараємося показати хорошу гру, щоб вболівальники були задоволені нашими діями".

Говорячи про прогнози тренер підкреслив: "Я очікую хорошу гру від своєї команди. Нам хотілося б перемогти, але... все вирішиться в Копенгагені".

У прес-конференції взяв участь і гравець "Дніпра" Сергій Політило, який також говорив про наболіле: "Сподіваємося, що кияни прийдуть нас підтримати і що приїдуть вболівальники з Дніпропетровська".

Як повідомляв УНІАН, матч "Дніпро" - "Копенгаген" в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 30 липня в Києві на НСК "Олімпійський". УЄФА переніс гру в Київ з Дніпропетровська з міркувань безпеки.