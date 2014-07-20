Українка Шемякіна - бронзовий призер ЧС з фехтування на шпагах

До золотої медалі шаблістки Ольги Харлан приєдналася бронза, яку в скарбничку України поклала олімпійська чемпіонка Лондона 2012 шпажистка Яна Шемякіна, повідомляє Національна федерація фехтування України.

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В 1/32 фіналу Яна обіграла мексиканку Алежандру Тиран (15:8), далі вибила з боротьби своюю подругу по команді Олену Кривицьку (14:13), після здобула перемогу над японкою Аяко Шимоукава (6:4), а чвертьфіналі перемогла спортсменку з Гонконгу Ман Вай Конг (9:8).

У півфіналі суперницею Яни стала італійка Росселла Фіамінго. Основні три трихвилинки завершилися внічию 12:12, а в додатковому періоді переможний укол на рахунку Фіамінго.