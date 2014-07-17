UEFA усунув можливість ігор між командами України та Росії в єврокубках

Про це написав у своєму "Твіттері" спортивний оглядач Associated Press Роб Харріс.

"UEFA блокує можливість зустрічі між українськими та російськими командами у Лізі Чемпіонів та Лізі Європи через конфлікт між країнами", - написав він.

Читайте такожЧемпіони України та Росії зіграють в одній групі Кубка УЄФА з футзалуПодальше жеребкування буде спроектовано таким чином, аби українські та російські клуби не могли зустрітися один з одним.

На думку оглядача, це рішення "ще раз нагадує", що політика таки присутня у футболі.