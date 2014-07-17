UEFA усунув можливість ігор між командами України та Росії в єврокубках
17:21, 17 липня 2014Спорт
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На надзвичайному засіданні комісія UEFA прийняла рішення вжити заходів, аби жеребкування єврокубків у найближчому майбутньому не звело між собою українські та російські клуби.
УЄФА вжила заходів безпеки / uefa.com
Про це написав у своєму "Твіттері" спортивний оглядач Associated Press Роб Харріс.
"UEFA блокує можливість зустрічі між українськими та російськими командами у Лізі Чемпіонів та Лізі Європи через конфлікт між країнами", - написав він.
Читайте такожЧемпіони України та Росії зіграють в одній групі Кубка УЄФА з футзалуПодальше жеребкування буде спроектовано таким чином, аби українські та російські клуби не могли зустрітися один з одним.
На думку оглядача, це рішення "ще раз нагадує", що політика таки присутня у футболі.
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