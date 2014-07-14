Кращим боксером турніру на призи братів Кличко визнаний Віктор Петров

У змаганнях, організованих за підтримки Фонду Кличко і офіційного фан-клубу братів Кличко, взяли участь боксери 1996-97 років народження з п'яти країн (Україна, Німеччина, Грузія, Молдова і Росія), які змагалися у 10 вагових категоріях, повідомили УНІАН у Фан-клубі братів Кличків.

У 9 з 10 вагових категорій, перемогу здобули українці.

Кращим боксером турніру став представник Тернопільської області Віктор Петров, який отримав спеціальний приз від братів Кличків.

Крім того, Петров стане одним з трьох українських боксерів, які будуть захищати честь України на II Юнацьких Олімпійських ігор, які пройдуть в китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня.

Чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко зазначив: "Я дуже радий, що, незважаючи на сформовану в Україні непросту ситуацію, турнір підтвердив свій міжнародний статус. Спорт повинен об'єднувати країни і нації і, ні в якому разі не роз'єднувати. Впевнений, що рівень боксу в Україні зростає. У нас досить велика кількість Олімпійських чемпіонів. Боксери, що виступали сьогодні на турнірі, довели високий клас і майстерність. Не дарма статус турніру був визнаний Міжнародною федерацією любительського боксу (АІВА)".

Також Кличко висловився щодо власних найближчих планів: "Що стосується мене, то підготовка до наступного бою проти Кубрата Пулєва, який відбудеться 6 вересня в Гамбурзі, вже почалася. Я впевнений, що Пулєв, на відміну від Девіда Хея, наприклад, не тільки на словах буде доводити, що він дійсно хоче завоювати чемпіонський титул, але і, найголовніше, покаже це у рингу. Я в цьому не сумніваюся".

Одне з головних завдань Фонду Кличко - створити умови для занять спортом та ведення здорового способу життя серед молоді. За ці роки в змаганнях взяли участь понад 1500 спортсменів з 33 країн світу. Виконавчий директор Фонду Кличко Аліна Носенко зазначила: "Саме на турнірі у Бердичеві голосно заявляли про себе олімпійські чемпіони Лондона-2012 Олександр Усик і Василь Ломаченко, бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні-2008 В'ячеслав Глазков, чемпіон світу Євген Хитров і багато інші відомі вітчизняні та зарубіжні боксери. Впевнена, переможці та призери цьогорічного турніру вже в найближчому майбутньому поповнять цей список".

У свою чергу, президен офіційного фан-клубу братів Кличко Сергій Алексєєв зазначив: "Росте дуже хороша зміна для братів Кличків. Я впевнений, що хлопців, які виступали на турнірі, ми незабаром побачимо на світовій арені і з задоволенням будемо за них уболівати. Місія фан-клубу продовжувати справу братів Кличків і розвивати спорт в Україні. Особливо, в такий непростий для країни час, коли спорт покликаний об'єднувати націю".

Турнір у Бердичеві відбувся 10-12 липня.