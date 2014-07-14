Кращим гравцем ЧС-2014 визнаний Ліонель Мессі

Кращим гравцем турніру ЧС-2014 ("Золотий м'яч") визнаний капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Про це було оголошено на церемонії нагородження після закінчення фінального матчу змагань.

Кращим голкіпером ЧС ("Золота рукавичка") визнаний воротар збірної Німеччини Мануель Нойєр.

Цікаво, що кращим гравцем ЧС став футболіст команди, що не виграла турнір.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі ЧС-2014 збірна Аргентини поступилася команді Німеччини з рахунком 0:1.