Українська шахістка Лагно увійшла до складу збірної Росії
13:22, 12 липня 2014Спорт
0
З 12 липня спортсменка виступає під російським прапором
Катерина Лагно тепер буде виступати за збірну Росії / ruchess.ru
11 липня завершився процес переходу Катерини Лагно з шахової федерації України в Російську шахову федерацію.
З 12 липня шахістка представляє Росію, повідомляє офіційний сайт РШФ.
"Як відомо, шахістка подала заяву в березні 2014 року, проте в української сторони виникли заперечення, і питання про можливий перехід Лагно вивчали юристи. Вони не знайшли перешкод для трансферу шахістки в Росію, після чого більшість членів Президентської Ради ФІДЕ заочним голосуванням схвалило перехід", - йдеться в повідомленні.
РШФ перевела в ФІДЕ всі належні суми за трансфер, включаючи 20 тисяч євро компенсації шаховій федерації України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter