Українська шахістка Лагно увійшла до складу збірної Росії

11 липня завершився процес переходу Катерини Лагно з шахової федерації України в Російську шахову федерацію.

З 12 липня шахістка представляє Росію, повідомляє офіційний сайт РШФ.

"Як відомо, шахістка подала заяву в березні 2014 року, проте в української сторони виникли заперечення, і питання про можливий перехід Лагно вивчали юристи. Вони не знайшли перешкод для трансферу шахістки в Росію, після чого більшість членів Президентської Ради ФІДЕ заочним голосуванням схвалило перехід", - йдеться в повідомленні.

РШФ перевела в ФІДЕ всі належні суми за трансфер, включаючи 20 тисяч євро компенсації шаховій федерації України.