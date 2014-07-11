Український боксер Глазков зустрінеться з американцем Россі

Бій відбудеться 9 серпня у Бетлхемі (США, штат Пенсільванія), де в березні 2014 року Глазков здобув свою найгучнішу перемогу, переконливо перемігши поляка Томаша Адамека і зайнявши за підсумками цієї зустрічі 2-ий рядок світового рейтингу суперважкоатлетів за версією IBF, повідомляє boxnews.com.ua.

Россі раніше зустрічався з такими відомими супертяжами, як Едді Чемберс (двічі), Кубрат Пулєв, Фрес Окендо, Одлі Харрісон, Олександр Дмитренко і Моріс Харріс, перемагав Рея Мерсера і Тревіса Уолкера. У своєму останньому поєдинку, який відбувся у травні цього року в США, Деррік здобув несподівану перемогу над співвітчизником Джо Хенксом, який до цього програвав лише один раз і вважався перспективним боксером.

10-раундовий поєдинок Глазкова з Росії стане головною подією боксерського вечора в Бетлхемі.