Стаховський не зміг пробитися до чвертьфіналу тенісного турніру у Ньюпорті

Стаховський поступився хорвату Іво Карловичу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився на користь суперника з рахунком 7:5, 7:6(3).

Українець реалізував один брейк-пойнт, у той час як його суперник - два з шести. Крім того, Стаховський два рази подав навиліт і шість раз помилився на подачі проти 18 ейсів і чотирьох подвійних помилок у Карловича.

Завдяки цій перемозі хорват вийшов вперед в особистому протистоянні зі Стаховським - 2:1.

Разом з тим, Стаховський продовжує виступ у парному розряді з французом Ніколя Маю. У чвертьфіналі їм належить зіграти проти канадської пари Даніель Нестор / Аділ Шамасдін.

Турнір АТР Hall of Fame Tennis Championships проходить в Ньюпорті з 7 по 13 липня.