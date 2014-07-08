УНІАН проведе онлайн-трансляцію півфіналу ЧС Бразилія - Німеччина

Сьогодні в Белу-Орізонті відбудеться півфінальний матч чемпіонату світу з футболу, в якому зійдуться збірні Німеччини і Бразилії.

Це буде перший з двох матчів півфіналу змагань.

У цій грі зійдуться команди, які ще перед початком турніру вважалися одними з головних фаворитів. Букмекерські контори ставили збірну Бразилії на перше місце, а Німеччини - на третє місце серед всіх 32-х учасників першості. На самому турнірі обидві команди виступають досить непереконливо. Тим не менш, головного для себе - максимального результату на даний момент - вони домоглися.

Збірна Бразилії досягла успіху в стартовому матчі турніру, обігравши команду Хорватії з рахунком 3:1. Втім, на думку багатьох, успіх в цій грі прийшов до команди завдяки помилково призначеного арбітром пенальті у ворота хорватської команди. Вже в наступному матчі бразильці не змогли виграти у збірної Мексики (0:0), після чого розгромили аутсайдера групи з Камеруну - 4:1. У плей-офф команда спочатку лише в серії пенальті здолала збірну Чилі - 4:3, після чого в основний час здолала Колумбії з рахунком 2:1.

Збірна Німеччини почала турнір дуже яскравою перемогою над однією з топ-команд європейського футболу з Португалії, обігравши суперника з розгромним рахунком 4:0. Втім, надалі німці не показували настільки яркої і переконливої гри. Була нічия з Ганою (2:2), мінімальна перемога над збірною США (1:0), а в плей-офф були послідовно обіграні команди Алжиру (2:1 у додатковий час) і Франції (1:0).

У півфінальній зустрічі фахівці та аналітики букмекерських контор вважають шанси команд приблизно рівними. Букмекери невелику перевагу віддають господарям чемпіонату світу. На перемогу Бразилії ставки приймаються з розрахунку 2,7 до 1, на перемогу Німеччини - 2,9 до 1, на нічию - 3,25 до 1.

Матч у Белу-Орізонті розпочнеться о 23.00 за київським часом.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.