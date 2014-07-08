Оприлюднено склад чоловічої збірної України на шахову Олімпіаду

Про це повідомляє прес-служба ФШУ.

До складу збірної України включені харківські гросмейстери Павло Ельянов, Олександр Моїсеєнко і Антон Коробов, львів'янин Василь Іванчук і киянин Руслан Пономарьов. Всі вони входять в число топ-100 провідних шахістів світу.

Найвищий з українців показник в опублікованому Міжнародною федерацією шахів (ФІДЕ) рейтинг-листі за станом на 1 липня має Іванчук (індивідуальний рейтинг складає 2735 балів). Зовсім трохи поступаються йому Ельянов, Пономарьов (в обох 2723) і Моїсеєнко (2707). У Коробова цей показник становить 2680 балів.

Всесвітня шахова Олімпіада-2014 відбудеться в серпні в норвезькому місті Тромсе.

Раніше збірна України двічі вигравала шахові Олімпіади: в 2004-му - в іспанському місті Кальвиа і в 2010-му - в російському Ханти-Мансійську.