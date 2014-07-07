Оприлюднено склад збірної України з боксу на міжнародний турнір в Китаї
17:57, 07 липня 2014Спорт
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Тренерська рада Федерації боксу України оприлюднила склад національної збірної на престижний міжнарожний турнір, що відбудеться в Китаї.
Збірна України з боксу візьме участь в турнірі в Китаї / fbu.net.ua
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.
У складі команди 13 боксерів.
На турнірі Україну представлятимуть: чоловіки - Дмитро Замотаєв (49 кг.), Ігор Сопінський (42), Юрій Шестак (56), Огнеслав Іщенко (60), Сергій Богачук (64), Ярослав Самофалов (69), Владислав Войталюк (75), Олександр Хижняк (81), Геворг Манукян (91), Віктор Вихрист (+91),
жінки - Тетяна Коб (51), Юлія Циплакова (60), Марія Боруца (75).
Традиційний міжнародний турнір з боксу «China Open of Boxing 2014» відбудеться з 13 по 20 липня, у місті Гуйян (Китай).
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