Чеська тенісистка Квітова виграла Уімблдонський турнір

На Центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету в знаменитому передмісті Лондона Уімблдоні завершився фінальний матч жіночого турніру, в якому чешка Петра Квітова розгромила Ежені Бушар з Канади з рахунком 6:3, 6:0.

Матч тривав менше години.

Квітова, яка вже мала раніше в своїй кар'єрі перемогу на Уімблдоні-2011, повністю домінувала в матчі з Бушар, що вперше грала у фіналі змагання серії "Великого шолома". Гра тривала менше години. За цей час Квітова зробила три брейка на подачі канадки у першій партії (Бушар відповіла одним брейком), а в другому сеті повністю переграла опонентку, не віддавши суперниці жодного гейму.

Таким чином, чешка вдруге в кар'єрі виграла Уімблдонський турнір. Цікаво, що крім цього турніра, вона ніде більше не перемагала на змаганнях серії "Великого шолома".

У неділю, 6 липня, відбудеться чоловічий фінал, в якому зійдуться серб Новак Джокович і семиразовий чемпіон цього турніру швейцарець Роджер Федерер.

Як повідомляв УНІАН, українці Олександр Долгополов, Сергій Стаховський, Леся Цуренко та Еліна Світоліна завершили турнір раніше, дойшовши максимум до третього кола.

Найстаріший і найпрестижніший тенісний турнір в світі Уімблдон-2014 проходить з 23 червня по 6 липня.