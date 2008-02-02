Суркіс продовжить контракт з Ребровим

Після фінального матчу на Кубок Першого каналу з "Шахтарем", в якому кияни перемогли в післяматчевій серії пенальті, президент "Динамо" Ігор Суркіс виглядав настільки щасливим, ніби його команда щойно виграла Лігу чемпіонів, пише газета "Спорт-Экспресс".

"Ми, якщо відверто, не ставили перед командою завдання завоювати головний приз за всяку ціну. Турнір розглядався з позиції підготовки до весняної частини сезону, і головною метою був не результат, а створення нової команди. Мені здається, є всі передумови для досягнення цієї мети", відзначив Суркіс.

Президент клубу повідомив, що має намір продовжити контракт з Сергієм Ребровим, якого визнали кращим гравцем Кубка Першого каналу.

"Ребров підтвердив, що він професіонал до самих кісток. На відміну від багатьох молодих партнерів по команді він не дозволяє собі в ході сезону порушувати режим, не привозить з відпустки ані грама зайвої ваги. Останнім часом його переслідували травми, але я переконаний, що при новій системі підготовки вони обходитимуть нашого лідера стороною. Відкрию секрет: через чотири місяці у нього закінчується старий контракт, і ми з ним домовилися, що після повернення до Києва підпишемо нову угоду - ще на півтора роки", сказав Ігор Суркіс.