Сім гравців збірної Німеччини захворіли напередодні чвертьфіналу ЧС

Про це заявив головний тренер команди Йоахім Льов, повідомляє focus.de.

Підготовка до чвертьфінального матчу проти Франції проходить в дуже складних умовах. Після виснажливого матчу 1/8 фіналу проти збірної Алжиру (більше 120 хвилин ігрового часу) команда довго відновлювалася і деякі гравці до цих пір не можуть прийти в норму. Крім того, в команді епідемія грипу.

Сім гравців підхопили вірус, деякі скаржаться на біль у горлі. Конкретні імена тренер не називає, але журналістам стало відомо, що вірус підхопили, зокрема, Матс Хуммельс і Крістоф Крамер.

Основними причинами епідемії вважаються часті перельоти, наявність кондиціонерів в готельних номерах і можливі теплові удари футболістів.

Видання нагадує, що Хуммельс не зміг зіграти через лихоманку ще в матчі з Алжиром. Більше того, гравець тримався осторонь від своїх товаришів по команді, так як підхоплений ним вірус вважається небезпечним для оточуючих.

Як повідомляв УНІАН, матч 1/4 фіналу чемпіонату світу Німеччина - Франція відбудеться 4 липня.