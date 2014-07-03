Домашні матчі Ліги Чемпіонів Шахтар гратиме у Бухаресті - функціонер ФФУ

Про це сказав голова атестаційного комітету ФФУ Ігор Гатауллін, передає gazeta.ua.

"Офіційного рішення з питання тих клубів, які не можуть грати на домашніх стадіонах через політичні події на Донбасі, поки не прийнято. Відомо, що Шахтар гратиме домашні матчі Ліги Чемпіонів у Бухаресті", - сказав він.

"Хоча Ахметов і каже, що клуб має грати у Донецьку, але, скоріше за все, він це робить для підтримки духу, адже ми всі розуміємо, що зараз це нереально", - додав функціонер.

За його словами, більш детальна інформація з'явиться до середини наступного тижня.