Чемпіонка світу Мельниченко очолить збірну України на Кубку Європи з багатоборства
17:24, 02 липня 2014Спорт
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Тренерський склад збірної України з легкої атлетики оприлюднив склад команди на Кубок Європи з багатоборства.
Анна Мельниченко примет участие в Кубке Европы / xsport.ua
Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
У складі команди 8 спортсменів.
На турнірі будуть виступати - Гордієнко Римма, Мельніченко Анна, Мохнюк Анастасія, Фьодорова Аліна, Іваницький Василь, Касьянов Олексій, Паламарчук Олександр, Яроховіч Сергій.
Кубок Європи з багатоборстсва відбудеться 5-6 липня в Рібейра-Браві (Португалія). Збірна України виступить у І лізі і боротиметься за право потрапити до Суперліги.
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