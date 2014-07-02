Чемпіонка світу Мельниченко очолить збірну України на Кубку Європи з багатоборства

Тренерський склад збірної України з легкої атлетики оприлюднив склад команди на Кубок Європи з багатоборства.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. У складі команди 8 спортсменів. На турнірі будуть виступати - Гордієнко Римма, Мельніченко Анна, Мохнюк Анастасія, Фьодорова Аліна, Іваницький Василь, Касьянов Олексій, Паламарчук Олександр, Яроховіч Сергій. Кубок Європи з багатоборстсва відбудеться 5-6 липня в Рібейра-Браві (Португалія). Збірна України виступить у І лізі і боротиметься за право потрапити до Суперліги.

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