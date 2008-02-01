Ребров каже, що без бійок не обійтися

Нападаючий київського Динамо Сергій Ребров, визнаний кращим гравцем кубка Першого каналу, в інтерв’ю виданню "Чемпионат.ру" розповів...

про фінал:

"На лавці я зірвав голос. Але на полі було теж дуже непросто. Будь-яка гра з Шахтарем - як останній бій. Ви ж бачили, які пристрасті кипіли на полі. На жаль, суддя зламав гру".

про секрет успіху:

"Ми дуже хотіли виграти і робили все ради перемоги. Не можу не визнати, що перевагою велику частину матчу володіли наші суперники, проте ми вміло проводили контрактаки. І за рахунок правильно вибраної тактики у підсумку взяли гору".

про принциповість зустрічей з "Шахтарем":

"Це принципові суперники, і матчі між ними завжди виходять особливими. Як не крути, ми і Шахтар - дві кращі команди України, і матчі між нами у будь-якому випадку - боротьба від першої до останньої хвилини".

про користь бійок:

"Це, звичайно ж, погано. Але вони потрібні".