Збірна України з пляжного футболу програла перший матч Євроліги
20:33, 27 червня 2014Спорт
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Іспанці виграли з рахунком 2:1
Збірна України на старті поступилася Іспанії / beachsoccer.com.ua
Збірна України з пляжного футболу програла команді Іспанії з рахунком 1:2 в стартовому матчі етапу Євроліги в польському Сопоті.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Іспанці відкрили рахунок вже в першому періоді, коли на 8-й хвилині гол забив Даніель Гомес.В кінцівці другої 12-хвилинки, на 22-й хвилині Дмитро Медвідь зрівняв рахунок, але на початку третього періоду, на 25-й, Лоренц Леон забив переможний для Іспанії гол - 2:1.
Як повідомляв УНІАН, збірна України в цьому турнірі виступає не в найсильнішому складі, тому що ряд російських клубів відмовився відпустити українських легіонерів у національну команду.
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