Збірна України з пляжного футболу програла перший матч Євроліги

Збірна України з пляжного футболу програла команді Іспанії з рахунком 1:2 в стартовому матчі етапу Євроліги в польському Сопоті.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Іспанці відкрили рахунок вже в першому періоді, коли на 8-й хвилині гол забив Даніель Гомес.В кінцівці другої 12-хвилинки, на 22-й хвилині Дмитро Медвідь зрівняв рахунок, але на початку третього періоду, на 25-й, Лоренц Леон забив переможний для Іспанії гол - 2:1.

Як повідомляв УНІАН, збірна України в цьому турнірі виступає не в найсильнішому складі, тому що ряд російських клубів відмовився відпустити українських легіонерів у національну команду.