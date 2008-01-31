Закінчився матч Шахтар - Динамо

Закінчився фінальний матч Кубка Першого каналу між Динамо і Шахтарем.

Основний час закінчився 1:1 (Фернандіньо 86 пен. - Юссуф 90+4).

Шацьких на 105-й хвилині з льоту добив м`яч, відбитий воротарем Шахтаря перед собою - 2:1.

Фернандіньо на 116-й зрівняв рахунок знову з пенальті. 2:2.

До кінця матчу у Динамо дві червоні картки, у Шахтаря - одна

Післяматчеві пенальті.

Фернандіньо - 3:2.

Удар Шацьких низом по центру відбито.

Брандао не пробив Шовковського ударом низом праворуч.

Алієв б`є низом ліворуч, мимо воріт.

Луіс Адріано не забиває так само як і Брандао

Корреа переграв воротаря, П`ятов в одному кутку, м`яч - в іншому. 3:3.

Вільян низом в кут. 4:3.

Гусєв. Повтор гола Корреа, тільки в інший кут - 4:4

Шовковський "лякає" Гая і дістає його удар.

Мілевський. ГОЛ. 5:4

Динамо виграє Кубок Першого каналу