Закінчився матч Шахтар - Динамо
Усе вирішили пенальті
Закінчився фінальний матч Кубка Першого каналу між Динамо і Шахтарем.
Основний час закінчився 1:1 (Фернандіньо 86 пен. - Юссуф 90+4).
Шацьких на 105-й хвилині з льоту добив м`яч, відбитий воротарем Шахтаря перед собою - 2:1.
Фернандіньо на 116-й зрівняв рахунок знову з пенальті. 2:2.
До кінця матчу у Динамо дві червоні картки, у Шахтаря - одна
Післяматчеві пенальті.
Фернандіньо - 3:2.
Удар Шацьких низом по центру відбито.
Брандао не пробив Шовковського ударом низом праворуч.
Алієв б`є низом ліворуч, мимо воріт.
Луіс Адріано не забиває так само як і Брандао
Корреа переграв воротаря, П`ятов в одному кутку, м`яч - в іншому. 3:3.
Вільян низом в кут. 4:3.
Гусєв. Повтор гола Корреа, тільки в інший кут - 4:4
Шовковський "лякає" Гая і дістає його удар.
Мілевський. ГОЛ. 5:4
Динамо виграє Кубок Першого каналу