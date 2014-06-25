Сідні Кросбі визнаний найціннішим гравцем сезону в НХЛ

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Нападник «Піттсбурга» став володарем відразу двох призів. Він удруге в кар'єрі удостоївся самого престижного призу «Харт Трофі», яким нагороджується найкращий гравець регулярного сезону НХЛ на думку журналістів, а також визнаний кращим гравцем за версією хокеїстів, ставши володарем призу Теда Ліндсея.

Крім того, кращим голкіпером сезону визнаний Туукка Раск («Бостон»), кращим новачком ліги - Нетан Маккіннон («Колорадо»), кращим захисником - Данкан Кіт («Чикаго»), кращим тренером - Патрік Руа («Колорадо»), кращим форвардом оборонного плану - Патріс Бержерон («Бостон»), а кращим снайпером регулярного чемпіонату - Олександр Овечкін («Вашингтон»).

Як повідомляв УНІАН, переможцем НХЛ сезону 2013/14 став клуб "Лос-Анджелес Кінгз", який здолав у фінальній серії Кубка Стенлі "Нью-Йорк Рейнджерс" з рахунком 4:1.