Закінчився основний час матчу Шахтар - Динамо
21:59, 31 січня 2008Спорт
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Цю гру просто з кінця й розпочати б
Закінчився основний час фінального матчу Кубка Першого каналу між Динамо і Шахтарем.
Цілу гру команди намагалися відкрити рахунок, подеколи виглядали відверто втомленими.
На 86-й хвилині Фернандіньо реалізував пенальті, а в доданий час (90+4 хвилина) Юссуф головою замкнув навішену передачу вздовж лицьової лінії.
1:1. Овертайм
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