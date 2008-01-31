Закінчився основний час матчу Шахтар - Динамо

Цю гру просто з кінця й розпочати б

Закінчився основний час фінального матчу Кубка Першого каналу між Динамо і Шахтарем. Цілу гру команди намагалися відкрити рахунок, подеколи виглядали відверто втомленими. На 86-й хвилині Фернандіньо реалізував пенальті, а в доданий час (90+4 хвилина) Юссуф головою замкнув навішену передачу вздовж лицьової лінії. 1:1. Овертайм

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