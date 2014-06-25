Сергій Бубка взяв участь в обговоренні світової стратегії розвитку олімпізму

Засідання відбувалося в штаб-квартирі Міжнародного Олімпійського Комітету в Лозанні за участю президента МОК Томаса Баха, повідомляє прес-служба НОК України.

Загалом обговорення зосереджується на п’яти основних темах: унікальність Олімпійських ігор, спортсмени як центр олімпійського руху, олімпізм в дії, роль Міжнародного Олімпійського Комітету, а також структура і організація МОК.

«Це було продуктивне і конструктивне обговорення, зокрема, в якому напрямку нам рухатись далі. Життя не стоїть на місці і світовий олімпійський рух також повинен постійно розвиватись, удосконалюватись та бути в авангарді. Ми розглянули широкий спектр питань, зокрема, як внутрішніх – наприклад, як правильно збалансувати фінансові витрати на проведення Ігор, забезпечити вирішення екологічних питань, використовувати олімпійську інфраструктуру, так і зовнішніх – як популяризувати в суспільстві ту унікальну багату спадщину, яку несуть Олімпійські ігри, залишаючи все це надбання назавжди», - зазначив Сергій Бубка.

За словами Бубки, підсумком засідання став ряд напрацьованих цікавих ідей, ініціатив та пропозицій, які згодом будуть презентовані Виконкому МОК вже в липні цього року.