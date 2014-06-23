Луганська "Зоря" в Лізі Європи зіграє з переможцем пари "Рудар" - "Лячі"

15:48, 23 червня 2014
Спорт
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У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування першого і другого раундів другого за значимістю єврокубка - Ліги Європи, за підсумками якої пару своїх можливих суперників по другому колу дізналася луганська "Зоря".

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За підсумками жеребкування суперником українського клубу стане переможець протистояння "Рудар" (Велєньє, Словенія) - ФК "Лячи" (Албанія). Матчі між цими командами відбудуться 3 і 10 липня.

Ігри другого раунду кваліфікації пройдуть 17 і 24 липня. Матч в Луганську буде другим і вирішальним у цій парі.

Також сьогодні відбулося жеребкування перших двох раундів Ліги чемпіонів, де представники України участі не брали. Донецький "Шахтар" розпочне свій шлях у турнірі з основного етапу - групи, а дніпропетровський "Дніпро" стартує у кваліфікації з третього раунду.

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