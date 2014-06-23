Луганська "Зоря" в Лізі Європи зіграє з переможцем пари "Рудар" - "Лячі"

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За підсумками жеребкування суперником українського клубу стане переможець протистояння "Рудар" (Велєньє, Словенія) - ФК "Лячи" (Албанія). Матчі між цими командами відбудуться 3 і 10 липня.

Ігри другого раунду кваліфікації пройдуть 17 і 24 липня. Матч в Луганську буде другим і вирішальним у цій парі.

Також сьогодні відбулося жеребкування перших двох раундів Ліги чемпіонів, де представники України участі не брали. Донецький "Шахтар" розпочне свій шлях у турнірі з основного етапу - групи, а дніпропетровський "Дніпро" стартує у кваліфікації з третього раунду.