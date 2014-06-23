Луганська "Зоря" в Лізі Європи зіграє з переможцем пари "Рудар" - "Лячі"
15:48, 23 червня 2014Спорт
0
У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування першого і другого раундів другого за значимістю єврокубка - Ліги Європи, за підсумками якої пару своїх можливих суперників по другому колу дізналася луганська "Зоря".
"Зоря" дізналася можливих суперників у Лізі Європи / zarya-lugansk.com
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
За підсумками жеребкування суперником українського клубу стане переможець протистояння "Рудар" (Велєньє, Словенія) - ФК "Лячи" (Албанія). Матчі між цими командами відбудуться 3 і 10 липня.
Ігри другого раунду кваліфікації пройдуть 17 і 24 липня. Матч в Луганську буде другим і вирішальним у цій парі.
Також сьогодні відбулося жеребкування перших двох раундів Ліги чемпіонів, де представники України участі не брали. Донецький "Шахтар" розпочне свій шлях у турнірі з основного етапу - групи, а дніпропетровський "Дніпро" стартує у кваліфікації з третього раунду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter