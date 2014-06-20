Збірна Коста-Ріки сенсаційно обіграла Італію і вийшла в плей-офф ЧС

У бразильському Ресіфе завершився матч другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Коста-Ріки обіграла команду Італії з рахунком 1:0.

Доля матчу вирішилася в кінцівці першого тайму.

Ще до початку світової першості збірна Коста-Ріки вважалася аутсайдером в квартеті з командами Італії, Англії і Уругваю, але вже в першому турі зуміла сенсаційно переграти суперників - 3:1.

Тим не менш, у матчі з італійцями команда вважалася явним аутсайдером навіть незважаючи на те, що італійці традиційно слабо проводять матчі другого туру групового етапу на великих турнірах - чемпіонатах світу та Європи і Кубку конфедерацій.

Гра з самого початку проходила в обопільних атаках. Костариканці не стали грати другим номером, використовуючи навіть найменшу можливість атакувати. Єдиним же гольовим моментом у цьому матчі став епізод на 44-й хвилині, коли Брайан Руїс красивим ударом головою під поперечину забив гол. Примітно, що за кілька хвилин до цього суддя не призначив очевидний пенальті у ворота збірної Італії.

Таким чином, збірна Коста-Ріки в двох матчах набрала максимум - 6 очок - і достроково вийшла в плей-офф ЧС, 1/8 фіналу. У Італії та Уругваю по 3 бали і команди в очному матчі третього туру розіграють другу путівку в плей-офф. У збірної Англії 0 очок і команда достроково припинила боротьбу за титул чемпіона світу.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.