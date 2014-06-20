Жіноча збірна України з гандболу потрапила в Групу В Чемпіонату Європи
16:56, 20 червня 2014Спорт
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У Загребі (Хорватія) пройшло жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи з гандболу серед жіночих національних збірних команд.
Українки потрапили в групу В чемпіонату Європи / ehf-euro.com
Збірна України потрапила до групи B, повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.
Повні результати жеребкування виглядають так:
Група А: Угорщина, Іспанія, Росія, Польща
Група B: Норвегія, Данія, Румунія, Україна
Група C: Швеція, Німеччина, Хорватія, Нідерланди
Група D: Чорногорія, Франція, Сербія, Словаччина
Матчі нашої групи пройдуть у місті Дебрецен (Угорщина).
Чемпіонат Європи відбуватиметься в Угорщині та Хорватії з 7 по 21 грудня.
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