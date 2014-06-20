Жіноча збірна України з гандболу потрапила в Групу В Чемпіонату Європи

У Загребі (Хорватія) пройшло жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи з гандболу серед жіночих національних збірних команд.

Збірна України потрапила до групи B, повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України. Повні результати жеребкування виглядають так: Група А: Угорщина, Іспанія, Росія, Польща Група B: Норвегія, Данія, Румунія, Україна Група C: Швеція, Німеччина, Хорватія, Нідерланди Група D: Чорногорія, Франція, Сербія, Словаччина Матчі нашої групи пройдуть у місті Дебрецен (Угорщина). Чемпіонат Європи відбуватиметься в Угорщині та Хорватії з 7 по 21 грудня.

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