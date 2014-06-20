Українські тенісисти дізналися імена перших суперників на Уімблдоні

Як повідомляє офіційний сайт змагань, у 2014-му році в основній сітці зіграють чотири представника України.

Отримав від організаторів турніру 21-й номер посіву Олександр Долгополов, який у першому колі зустрінеться з Семюелем Гротом з Австралії. А Сергію Стаховському дістався в суперники Карлос Альберто Берлок з Аргентини.

Що стосується жіночої частини турніру, то Леся Цуренко, яка пройшла в основну сітку через кваліфікаційний турнір, зустрінеться з німкенею Діною Пфіценмайер, а Еліна Світоліна з японкою Місакі Дій.

Найстаріший і найпрестижніший у світі тенісний турнір Уїмблдон-2014 пройде з 23 червня по 6 липня.