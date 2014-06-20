Українські тенісисти дізналися імена перших суперників на Уімблдоні
14:03, 20 червня 2014Спорт
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У передмісті Лондона відбулося жеребкування основної сітки Уімблдонського тенісного турніру.
У цьому році на Вімблдонському турнірі зіграють чотири представника України / wimbledon.com
Як повідомляє офіційний сайт змагань, у 2014-му році в основній сітці зіграють чотири представника України.
Отримав від організаторів турніру 21-й номер посіву Олександр Долгополов, який у першому колі зустрінеться з Семюелем Гротом з Австралії. А Сергію Стаховському дістався в суперники Карлос Альберто Берлок з Аргентини.
Що стосується жіночої частини турніру, то Леся Цуренко, яка пройшла в основну сітку через кваліфікаційний турнір, зустрінеться з німкенею Діною Пфіценмайер, а Еліна Світоліна з японкою Місакі Дій.
Найстаріший і найпрестижніший у світі тенісний турнір Уїмблдон-2014 пройде з 23 червня по 6 липня.
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