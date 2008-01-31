Команда Кличка побоюється Ібрагімова

Чемпіон IBF Володимир Кличко проводить підготовку до поєдинку за об`єднання титулів. Зараз українець разом зі своїм тренером Емануелем Стюардом знаходиться в США, де готується до зустрічі з чемпіоном WBO росіянином Султаном Ібрагімовим, пише "Дело". На відміну від букмекерських контор, які вже називають Володимира переможцем, його тренер Стюард вважає, що Ібрагімова не можна недооцінювати. «Думаю, що Султан - один з кращих боксерів з тих, з ким міг би зустрітися Володимир». Головним козирем росіянина Емануель вважає його швидкість пересування в рингу. І всі недоліки Султана нейтралізуються саме завдяки цьому чиннику. Що стосується припущення про можливий результат поєдинку, то тренер вважає, що Ібрагімову можна програти по очках, якщо бути неуважним в рингу, але не у випадку нокауту або нокдауну. «Не думаю, що ударна потужність Ібрагімова складе нам труднощі», - говорить Стюард.

Поєдинок, який відбудеться 23 лютого в Нью-Йорку, стане першим об`єднувальним боєм за останні 9 років. В даний час в цьому виді спорту практично не залишилося спортсменів, яким було б під силу завоювати декілька чемпіонських титулів, адже пройшов час Холіфілда і Тайсона. І зовсім скоро бокс може одержати нового абсолютного чемпіона. Сам Володимир вважає, що це звання просто необхідне боксу. «Нам дуже потрібен абсолютний чемпіон світу. Цей титул є найголовнішим у боксі. Я хотів би, щоб з`явилася людина, яка з гордістю носила б це звання. Подивимося, хто ж ним стане», - резюмує Кличко.