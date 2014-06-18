Бубка привітав українців з Олімпійським днем

Про це повідомляє прес-служба НОК.

Зокрема, у зверненні Бубки йдеться: "Від імені Олімпійської родини України щиро вітаю вас з яскравим святом спорту, здоров’я, гармонії та краси! Приємно, що цього року проведення свята приурочено до значного ювілею – 120-річчя Міжнародного Олімпійського Комітету. Філософія Олімпізму та його цінності – унікальні та універсальні. Олімпійський день – це справжнє родинне свято, яке, крокуючи різними містами України, об’єднує усю країну та виховує сильну націю, нових чемпіонів. Сьогодні у кожного з вас є чудова нагода відчути себе справжнім олімпійцем і стати частиною Олімпійської родини".

Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення в січні 1948 року під час 42 сесії МОК в Санкт-Мориці (Австрія) щорічно святкувати Міжнародний Олімпійський день 23 червня. Ця дата була обрана для того, щоб увічнити дату створення МОК 23 червня 1894 року, опісля того, як ентузіаст відродження олімпійського руху барон П'єр де Кубертен в Парижі оголосив свою історичну доповідь перед міжнародним атлетичним конгресом. Після того, як конгрес ухвалив рішення щодо проведення в 1896 році в Греції першої Олімпіади, Кубертен очолив створений тоді ж МОК.