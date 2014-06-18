Стрибун Бондаренко став переможцем етапу серії Світового виклику

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Бондаренко показав результат 2,33 м, що є рекордом змагань. Планка на висоті 2,40 м цього разу українцю не підкорилася. В цьому ж секторі другу нагороду Україні приніс Андрій Проценко, який посів третє місце (2,26 м). Андрій пропустив 2,30 м, а висоту 2,33 м взяти не зміг. Другим фінішував грек Адоніос Масторас, який також стрибнув на 2.30 м, але випередив українця за кількістю результативних спроб.

В інших дисциплінах Христина Стуй в бігу на 200 м з найкращим особистим результатом у сезоні фінішувала четвертою - 23,29. Перемогла титулована американка Еллісон Фелікс (22,75), а Ольга Ляхова в бігу на 800 метрів фінішувала восьмою (2.00,90). Перемогла спортсменка з Уганди Вінні Наніондо (1.59,27).

В секторі для метання молота Ірина Новожилова (69,46 м) і Олексій Сокирський (75,89 м) зайняли 6-е місця в чоловічому і жіночому турнірах. Перемогли з кращими результатами сезону в світі німкеня Бетті Гайдлер (78,00 м) і угорець Кріштіан Парс (81,57).

Ірина Піменова була дев'ятою у потрійному стрибку з результатом 12,00 м. Далі усіх стрибнула китаянка Ян Мі (14,03).