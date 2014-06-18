На чемпіонаті Європи зі стендової стрільби збірну України представлять 12 спортсменів
14:02, 18 червня 2014Спорт
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Сьогодні в угорській Сарлоспужті стартує європейська першість зі стендової стрільби, яка зібрала понад 400 спортсменів з 43 країн світу.
Олімпійський чемпіон Микола Мільчев очолить команду України на першості Європи / noc-ukr.org
Збірну України на цьому турнірі представлять 12 спортсменів, повідомля прес-служба НОК України.
Медалі чемпіонату будуть розіграні в олімпійських видах програм – трапі (траншейний стенд), дабл-трапі та скіті (круглий стенд).
Паралельно з головним турніром в Сарлоспужті відбудуться й змагання серед юніорів.
Українська збірна на чемпіоні Європи виступить таким складом: чоловіки - Микола Мільчев, В’ячеслав Науменко, Іван Лоік, Олексій Науменко, жінки - Олена Охотська, Олександра Лапшина, Вікторія Михайлюкова, Анастасія Койра, Вероніка Мільчева, Дар’я Токарева, Вікторія Червякова, Ірина Маловічко.
Чемпіонат Європи в Угорщині триватиме до 22 червня.
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