Компанія Кличків K2 Promotions виграла торги на право організації бою з Пулєвим

В Нью-Йорку у штаб-квартирі Міжнародної федерації боксу відбулися промоутерські торги за право організації титульного поєдинку між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимиром Кличком і офіційним претендентом за версією IBF болгарином Кубратом Пулєвим.

Перемогу на торгах зі ставкою 7 млн. 250 тис. 131 долар здобула промоутерська компанія братів Кличків K2 Promotions, повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличко. Ставка промоутерів Пулева - компанії Sauerland Event - склала 5 млн. 290 тис. 144 долари. Відзначимо, що 80 % призового фонду дістанеться чемпіону, 20 % - претенденту. Як повідомляв УНІАН, за попередньою інформацією бій Кличко - Пулєв відбудеться 6 вересня на арені в Гамбурзі (Німеччина).

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