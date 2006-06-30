Хто і як бив пенальті в матчі Німеччина – Аргентина

Основний і додатковий час першого матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу, Німеччина – Аргентина, закінчився внічию 1:1. Обидва голи було забито в другому таймі – аргентинець Роберто Айала відзначився після подачі кутового, а німець Мирослав Клозе головою завершив комбінацію за участю Міхаеля Баллака і Тіма Боровського.

Аргентинці діяли технічніше, але в першому таймі єдиний шанс відкрити рахунок був у німців – Баллак ударом головою мало не влучив у праву дев`ятку. Перший гол був забитий на самому початку другої половини зустрічі – Хуан Роман Рікельме виконав подачу з штрафного, і Айала виграв верхову дуель у Клозе – 1:0.

Німці відігралися, також перегравши захист суперника на "другому поверсі". Баллак навісив з лівого флангу, Боровський скинув, а Клозе випередив Габріеля Хайнце – 1:1. Для Клозе цей гол став вже п`ятим на турнірі.

Лента.ру

Першими пробивати післяматчеві пенальті за жеребом випало Німеччині

Нойвілль. Точний удар ліворуч (від воротаря). Франко не дотягся до м`яча. 1:0.

Круз. Права дев`ятка. Йенс Леманн зробив, що міг. 1:1.

Баллак. Праворуч. Воротар не вгадав напрямок. 2:1.

Айяла. Леманн бере м`яч, спрямований в нижній лівий кут.

Подольський. У те ж місце. Але Франко вдруге пішов в протилежний бік. 3:1.

Родрігес. У правий нижній кут. Леманн не дістав трохи. 3:2.

Боровський. Копія гола Подольського. 4:2.

Камб`ясо. Леманн бере м`яч.

Німеччина виходить до полуфіналу.