Жіноча збірна України з баскетболу виграла третій матч поспіль у відборі на чемпіонат Європи

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Федерації баскетболу України.

Матч з самого почтаку проходив за переваги українок. Через чотири хвилини ігрового часу Аліна Ягупова з-за дуги принесла збірній перевагу в 6 очок – 10:4. Однак за дві хвилини німкені скоротили відставання та вийшли вперед – 12:13. Утім, лише на кілька секунд, та ж Аліна Ягупова знову повернула лідерство своїй команді. За півтори хвилини наприкінці першої чверті українки зробили ривок 0:7, що дозволило їм піти на перший відпочинок з найбільшою перевагою за зіграний час – 23:16.

Старт другої чверті видався нервовим для суперниць, з чималою кількістю втрат з обох боків. Підопічні Вадима Чечуро першими опанували нерви, і на четвертій хвилині Олександра Курасова влучним кидком здалеку подарувала Україні двозначну перевагу – 29:18. На велику перерву наші дівчата пішли з 10-очковою перевагою – 43:33. Українки утримували її аж до останніх двох хвилин четвертої чверті, однак результативні атаки господарок паркету дали їм змогу наблизитися на відстань у чотири очки. Наприкінці матчу німкені вдалися до тактики фолів, однак наші гравці були влучними з лінії.

Головний тренер жіночої збірної України Вадим Чечуро після матчу зазначив: «Ми знали, що ці дві гри в Німеччині дуже важливі. Сьогодні для нас усе завершилося добре. Втім, наступний матч буде дуже важким. Наш плюс у тому, що у нас є різні бомбардири, але наш мінус у тому, що всі хочуть забивати. Іноді нам бракує дисципліни в цьому».

У свою чергу, гравець команди Олеся Малашенко зауважує: «Ми дуже раді виграти тут. Це була важка гра, йшли щільно в рахунку, ми скористалися нашим шансом. Сьогодні була справжня командна робота. Саме це було найголовнішим для нашої перемоги».

Таким чином, жіноча збірна України здобула третю перемогу в трьох матчах (до цього двічі була обіграна команда Фінляндії) і разом з командою Чорногорії очолює турнірну таблицю в групі D.