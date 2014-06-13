У Бразилії відкрився 20-й чемпіонат світу з футболу - Фоторепортаж
13:38, 13 червня 2014Спорт
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Вчора на стадіоні Arena Corinthians в Сан-Паулу відбулася церемонія відкриття ювілейного 20-го чемпіонату світу з футболу, який буде проходити з 12 червня по 13 липня в 12 містах Бразилії.
Фінальний матч світової першості пройде на стадіоні Marakana в Ріо-де-Жанейро. Під час церемонії відкриття відбулось барвисте і яскраве шоу, а офіційну пісню турніру під назвою We аrе оnе (Ole Ola) виконали співачка Дженніфер Лопес і Клаудіа Лейтте разом з репером Pitbull. Потім відбувся матч-відкриття турніру зf участю збірних Бразилії і Хорватії.
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