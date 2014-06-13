У Бразилії відкрився 20-й чемпіонат світу з футболу - Фоторепортаж

Фінальний матч світової першості пройде на стадіоні Marakana в Ріо-де-Жанейро. Під час церемонії відкриття відбулось барвисте і яскраве шоу, а офіційну пісню турніру під назвою We аrе оnе (Ole Ola) виконали співачка Дженніфер Лопес і Клаудіа Лейтте разом з репером Pitbull. Потім відбувся матч-відкриття турніру зf участю збірних Бразилії і Хорватії.