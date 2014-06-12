Українець Коростильов став бронзовим призером етапу Кубка світу з кульової стрільби

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного олімпійського комітету України.

Після першого етапу змагань - кваліфікації - українець займав друге місце. Проте, у фіналі показав третій результат, набравши 178,4 бали.

Перемогу у цій програмі святкував іспанець Пабло Каррера (201,3 очка), який випередив на 1,9 очок суперника із Індії Ріа Дзиту.

Етап Кубка світу в Німеччині триває з 4 по 13 червня.