Українець Коростильов став бронзовим призером етапу Кубка світу з кульової стрільби
13:53, 12 червня 2014Спорт
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На етапі світового Кубка з кульової стрільби у німецькому Мюнхені Павло Коростильов посів третю сходинку у стрільбі з дистанції 10 метрів з пневматичного пістолету.
Павло Коростильов (праворуч) став призером етапу Кубку світу / noc-ukr.org
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного олімпійського комітету України.
Після першого етапу змагань - кваліфікації - українець займав друге місце. Проте, у фіналі показав третій результат, набравши 178,4 бали.
Перемогу у цій програмі святкував іспанець Пабло Каррера (201,3 очка), який випередив на 1,9 очок суперника із Індії Ріа Дзиту.
Етап Кубка світу в Німеччині триває з 4 по 13 червня.
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