Українка Кальниш встановила світовий рекорд на етапі Кубка світу з кульової стрільби

Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.

Разом з тим, продемонструвати хороший результат у фіналі українка не змогла, зайнявши в підсумку лише 6-е місце. У Кальниш підсумковий результат у 410,4 бали.

Два перших місця зайняли італійки Сабріна Сена і Петра Зубласінг. Трійку призерів замкнула китаянка Чен Донгі.

Ще дві українки у фінал не пробилися. Леся Леськів в кваліфікації посіла 19-е місце, Ольга Голубченко - 26-е.