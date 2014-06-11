Українка Кальниш встановила світовий рекорд на етапі Кубка світу з кульової стрільби
17:22, 11 червня 2014Спорт
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У Мюнхені проходить етап Кубка світу зі стрільби, де у змаганнях жінок у вправі з малокаліберної гвинтівки з дистанції 50 м з трьох положень українка Наталія Кальниш виграла кваліфікацію зі світовим рекордом - 592 бали.
Українка Калниш встановила новий світовий рекорд / rsport.ru
Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.
Разом з тим, продемонструвати хороший результат у фіналі українка не змогла, зайнявши в підсумку лише 6-е місце. У Кальниш підсумковий результат у 410,4 бали.
Два перших місця зайняли італійки Сабріна Сена і Петра Зубласінг. Трійку призерів замкнула китаянка Чен Донгі.
Ще дві українки у фінал не пробилися. Леся Леськів в кваліфікації посіла 19-е місце, Ольга Голубченко - 26-е.
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