В чемпіонаті Європи з художньої гімнастики візьмуть участь 13 українок

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Програмою турніру передбачені виступи як дорослих гімнасток (індивідуальний фінал у багатоборстві та вправи групових команд), так і змагання серед юніорок (фінали в окремих видах та командний залік).

В цілому, у Баку буде розіграно дев'ять комплектів медалей.

Склад збірної України виглядає таким чином: дорослі (індивідуальна першість) - Анна Різатдінова, Вікторія Мазур; дорослі (групові змагання) - Євгенія Гомон, Олександра Грідасова, Світлана Прокопова, Валерія Гудим, Олександра Асланян, Дарія Сич; юніорки - Валерія Ханіна, Яна Ярош, Марія Мулик, Діана Межерицька, Валерія Юзв'як.

Чемпіонат Європи в Баку відбудеться с 13 по 15 червня.