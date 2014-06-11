В чемпіонаті Європи з художньої гімнастики візьмуть участь 13 українок

14:03, 11 червня 2014
Спорт
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У столиці Азербайджану Баку відбудеться 30-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики, де Україну будуть представляти 13 спортсменок.

В Баку выступят 13 украинских спортсменок / noc--ukr.org

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Програмою турніру передбачені виступи як дорослих гімнасток (індивідуальний фінал у багатоборстві та вправи групових команд), так і змагання серед юніорок (фінали в окремих видах та командний залік).

В цілому, у Баку буде розіграно дев'ять комплектів медалей.

Склад збірної України виглядає таким чином: дорослі (індивідуальна першість) - Анна Різатдінова, Вікторія Мазур; дорослі (групові змагання) - Євгенія Гомон, Олександра Грідасова, Світлана Прокопова, Валерія Гудим, Олександра Асланян, Дарія Сич; юніорки - Валерія Ханіна, Яна Ярош, Марія Мулик, Діана Межерицька, Валерія Юзв'як.

Чемпіонат Європи в Баку відбудеться с 13 по 15 червня.

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