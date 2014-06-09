Філіппо Індзагі призначений головним тренером футбольного клубу «Мілан»

Як повідомляється на сайті клубу, перед цим призначенням керівництво прийняло рішення про припинення співпраці з Кларенсом Зеедорфом, який очолив команду 16 січня.

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Зазначається, що контракт з Філіппо Індзагі розрахований до 30 червня 2016 року. Інші деталі контракту поки не уточнюються.

Нагадаємо, до цього призначення колишній нападник працював у структурі клубу - головним тренером Прімавери.