Філіппо Індзагі призначений головним тренером футбольного клубу «Мілан»
19:49, 09 червня 2014Спорт
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Керівництво італійського футбольного клубу «Мілан» офіційно оголосило про призначення на посаду головного тренера команди Філіппо Індзагі.
Філліпо Індзагі став головним тренером "Мілана" / http://www.italianfootballdaily.com
Як повідомляється на сайті клубу, перед цим призначенням керівництво прийняло рішення про припинення співпраці з Кларенсом Зеедорфом, який очолив команду 16 січня.
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Зазначається, що контракт з Філіппо Індзагі розрахований до 30 червня 2016 року. Інші деталі контракту поки не уточнюються.
Нагадаємо, до цього призначення колишній нападник працював у структурі клубу - головним тренером Прімавери.
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