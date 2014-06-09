Філіппо Індзагі призначений головним тренером футбольного клубу «Мілан»

19:49, 09 червня 2014
Спорт
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Керівництво італійського футбольного клубу «Мілан» офіційно оголосило про призначення на посаду головного тренера команди Філіппо Індзагі.

Филлипо Индзаги стал главным тренером

Як повідомляється на сайті клубу, перед цим призначенням керівництво прийняло рішення про припинення співпраці з Кларенсом Зеедорфом, який очолив команду 16 січня.

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Зазначається, що контракт з Філіппо Індзагі розрахований до 30 червня 2016 року. Інші деталі контракту поки не уточнюються.

Нагадаємо, до цього призначення колишній нападник працював у структурі клубу - головним тренером Прімавери.

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