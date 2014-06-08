Лілія Дурнєва стала чемпіонкою Європи з боксу
12:56, 08 червня 2014Спорт
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У Бухаресті (Румунія) завершився чемпіонат Європи з боксу серед жінок, в якому збірна України завоювала одну золоту та одну бронзову медалі.
На чемпіонаті Європи українки завоювали дві медалі / noc--ukr.org
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Лілія Дурнєва, виступаюча у ваговій категорії до 81 кг, стала чемпіонкою Європи, перемігши у фінальному поєдинку румунку Раду Марінелу одноголосним рішенням суддів - 3:0.
Крім того, Марина Мальована (вагова категорія - до 57 кг) завоювала бронзу.
Переможцем командного заліку турніру стала збірна Росії, на рахунку якої 2 золоті нагороди. Ще у 8 команд по 1 медалі вищої проби.
Чемпіонат Європи проходив у столиці Румунії з 1 по 7 червня.
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