Лілія Дурнєва стала чемпіонкою Європи з боксу

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Лілія Дурнєва, виступаюча у ваговій категорії до 81 кг, стала чемпіонкою Європи, перемігши у фінальному поєдинку румунку Раду Марінелу одноголосним рішенням суддів - 3:0.

Крім того, Марина Мальована (вагова категорія - до 57 кг) завоювала бронзу.

Переможцем командного заліку турніру стала збірна Росії, на рахунку якої 2 золоті нагороди. Ще у 8 команд по 1 медалі вищої проби.

Чемпіонат Європи проходив у столиці Румунії з 1 по 7 червня.