Боксер Ломаченко битиметься з американцем Раселом 21 червня

На кону бою вакантний титул чемпіона світу за версією WBO в напівлегкій вазі, повідомляє Xsport.

Право на проведення бою виграла компанія Golden Boy Promotions, зробивши найвищу ставку в розмірі $1 052 500 доларів, в той час як промоутери Ломаченко з компанії Top Rank поставили всього на $2500 менше.

Раныше украънець вже бився за цей чемпіонський титул, але рішенням суддів програв. Тим не менш, його переможець мексиканець Орландо Салідо незабаром позбувся виграного пояса. У ніч бою суперник Ломаченко важив майже 67 кг, що значно перевищує вагу, допустиму в напівлегкій категорії. З тих пір чемпіонський титул залишався вакантним.

У березні WBO вирішила дати Ломаченко ще один шанс, призначивши його бій з головним претендентом на титул Гері Расселом.

«Я знаю, що Гарі Расселл дуже хороший боксер, і це буде хороший поєдинок для глядачів. Я багато чому навчився зі своєї поразки від Орландо Салідо, і проти Расселла я вийду в своїй найкращій формі. Я хочу завоювати чемпіонський титул, і збираюся це зробити», - зазначає Ломаченко перед боєм.