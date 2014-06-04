Легкоатлетка Оляновська встановила національний рекорд у спортивній ходьбі

Людмила Оляновська встановила національний рекорд зі спортивної ходьби на 5000 метрів – 20 хвилин 15,71 сек., повідомили УНІАН у прес-службі Федерації легкої атлетики України.

Окрім того, Анна Міщенко відсвяткувала перемогою на дистанції 1500 метрів повернення після народження дитини (4 хв.05,54 с). Олеся Повх, яка пропускала зимовий сезон, упевнено виграла 100-метрівку (11,46 с). Оксана Окунева перемогла зі стрибків у висоту, повторивши особистий рекорд – 1,95 м.

У чоловічих змагань Ігор Бодров оформив відразу три перемоги – на дистанціях 100 м (10,33 сек.) і 200 м (20,75 сек.), а також з естафетного бігу 4х100 метрів разом з Емілем Ібрагімовим, Сергієм Смеликом і Віталієм Коржем (38,88 сек.).

У секторі для метання списа лише один сантиметр розділив Максима Богдана й Олександра П’ятницю. Богдан переміг з результатом 81,11 м.

Чемпіонат України проходив у Києві 3-4 червня.