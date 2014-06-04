Вісім українців виступлять на етапі легкоатлетичної «Діамантової ліги»

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Склад збірної України на турнір виглядє таким чином: жінки - Ольга Саладуха (потрійний стрибок), Ганна Шелех (стрибки з жердиною), Галина Облещук (штовхання ядра), Ганна Тітімець (400 м з бар'єрами), Маргарита Дорожон, Ганна Гацко (обидві – метання списа); чоловіки - Богдан Бондаренко, Андрій Проценко (обидва - стрибки у висоту).

Турнір у Римі відбудеться 5 червня.