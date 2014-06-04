Вісім українців виступлять на етапі легкоатлетичної «Діамантової ліги»
18:20, 04 червня 2014Спорт
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У Римі (Італія) на Stadio Olimpico відбудеться четвертий етап найпрестижнішої серії змагань з легкої атлетики - «Діамантової ліги», де на турнірі Golden Gala Pietro Mennea Україну представлятимуть вісім українських атлетів.
Чемпіон світу Богдан Бондаренко виступить на турнірі в Римі / noc-ukr.org
Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
Склад збірної України на турнір виглядє таким чином: жінки - Ольга Саладуха (потрійний стрибок), Ганна Шелех (стрибки з жердиною), Галина Облещук (штовхання ядра), Ганна Тітімець (400 м з бар'єрами), Маргарита Дорожон, Ганна Гацко (обидві – метання списа); чоловіки - Богдан Бондаренко, Андрій Проценко (обидва - стрибки у висоту).
Турнір у Римі відбудеться 5 червня.
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