Вісім українців виступлять на етапі легкоатлетичної «Діамантової ліги»

18:20, 04 червня 2014
Спорт
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У Римі (Італія) на Stadio Olimpico відбудеться четвертий етап найпрестижнішої серії змагань з легкої атлетики - «Діамантової ліги», де на турнірі Golden Gala Pietro Mennea Україну представлятимуть вісім українських атлетів.

Чемпіон світу Богдан Бондаренко виступить на турнірі в Римі / noc-ukr.org

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Склад збірної України на турнір виглядє таким чином: жінки - Ольга Саладуха (потрійний стрибок), Ганна Шелех (стрибки з жердиною), Галина Облещук (штовхання ядра), Ганна Тітімець (400 м з бар'єрами), Маргарита Дорожон, Ганна Гацко (обидві – метання списа); чоловіки - Богдан Бондаренко, Андрій Проценко (обидва - стрибки у висоту).

Турнір у Римі відбудеться 5 червня.

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