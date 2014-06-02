Названо склад збірної Німеччини з футболу на Чемпіонат світу-2014

Про це повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

До складу команди, серед інших, включений нападник італійського «Лаціо» (Рим) Мірослав Клозе, який має всі шанси побити рекорд бразильця Роналдо і стати кращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу (зараз у нього 14 м'ячів проти 15 у бразильця).

Повністю склад збірної Німеччини виглядає так: воротарі - Мануель Нойер («Баварія»), Роман Вайденфеллер («Боруссія» Д), Рон-Роберт Цилер («Ганновер»); захисники - Жером Боатенг, Філіп Лам («Баварія»), Ерік Дурм, Кевін Гросскройц, Матс Хуммельс (всі - «Боруссія» Д«), Бенедикт Хеведес («Шальке»), Пер Мертезакер («Арсенал», Англія), Маттіас Гінтер («Фрайбург»); півзахисники - Юліан Дракслер («Шальке»), Маріо Гетце, Тоні Кроос, Томас Мюллер, Бастіан Швайнштайгер (всі - «Баварія»), Крістоф Крамер («Боруссія» Менхенгладбах ), Самі Хедіра («Реал», Іспанія), Месут Езіл («Арсенал», Англія), Марко Ройс («Боруссія» Дортмунд); нападники - Мірослав Клозе («Лаціо», Італія), Лукас Подольскі («Арсенал», Англія), Андре Шюррле («Челсі», Англія).

На ЧС-2014 збірна Німеччини зіграє в групі G разом з національними командами Португалії, Гани і США.

Як повідомляв УНІАН, ЧС-2014 в Бразилії відбудеться із 12 червня по 13 липня.