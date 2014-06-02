Дирекція футбольної Прем’єр-ліги призначила загальні збори клубів на 12 червня

Про це повідомляє офіційний сайт ПЛ.

Зокрема, у повідомленні йдеться: "На виконання вимог Статуту, Дирекція постановила:

1. Призначити Загальні збори Учасників ПЛ на 12 червня 2014 року.

2. Провести Загальні збори Учасників ПЛ у м. Києві в готелі «InterContinental» (вул. В. Житомирська 2-А). Початок засідання об 11:00.

3. Інформувати Учасників ПЛ про те, що на Загальних зборах клуби повинні представляти їх належним чином уповноважені представники (відповідно п. 1 ст. 15 Статуту ПЛ).

4. До проекту порядку денного внести наступні питання:

I. Про Рішення Виконавчого комітету ФФУ від 08.05.2014 р. № 5 щодо призупинення проведення чемпіонатів України серед команд Прем’єр-ліги U-21 та U-19.

II. Про підсумки Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем’єр-ліги сезону 2013/2014 рр.

III. Про склад Учасників ПЛ та систему розіграшу змагань ПЛ у сезоні 2014/2015 рр.

IV. Про проекти Плану-календаря змагань ПЛ у сезоні 2014/2015 рр.

V. Про затвердження Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем’єр-ліги у сезоні 2014/2015 рр.

VI. Про проведення незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності Прем’єр-ліги за період з липня 2012 р. по травень 2014 р.

VII. Про фінансово-господарську діяльність Прем’єр-ліги у сезоні 2013/2014 рр. та фінансовий план Прем’єр-ліги на сезон 2014/2015 рр.

VIII. Про пропозиції щодо міста проведення матчу за Суперкубок України сезону 2014/2015 рр.

IX. Про дату проведення виборів Президента ПЛ та порядок денний Звітно-виборних Загальних зборів Учасників ПЛ.

X. Про пропозиції офіційного мовника Прем'єр-ліги ТРК «Футбол» щодо визначення фіксованого часу трансляцій для матчів чемпіонату ПЛ".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні віце-президент ФФУ, президент Прем'єр-ліги Віталій Данілов звернувся до президента ФФУ та членів Виконкому ФФУ з проханням терміново (04.06.2014 р. або 05.06.2014 р.) провести засідання Виконкому, на якому обговорити ситуацію у професіональному футболі та актуальні питання діяльності ФФУ.