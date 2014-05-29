Два хокеїсти "Донбасу" удостоєні індивідуальних призів КХЛ

Про це повідомляє прес-служба ХК "Донбас".

У Москві, відбулася урочиста церемонія закриття шостого сезону Континентальної хокейної ліги, в рамках якої відбулося вшанування лауреатів та вручення командних та індивідуальних нагород.

Нападник донецького клубу Максим Якуценя удостоєний нагороди «Залізна людина», як хокеїст, що зіграв найбільшу кількість матчів протягом останніх трьох сезонів.

У той же час захисник ХК «Донбас» Андрій Конєв отримав приз «Секунда», за саму пізню шайбу, закинуту в матчах чемпіонату КХЛ 2013/2014 рр.

Як повідомляв УНІАН, підопічні Андрія Назарова завершили сезон на стадії півфіналу плей-офф Західної конференції ліги, поступившись в серії до чотирьох перемог чеському клубу "Лев" з Праги в шести матчах - 2:4.

Найсильнішою командою ліги за підсумками сезону став російський "Металург" з Магнітогорська.