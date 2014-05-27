Українські рапіристи зайняли 9-е місце на етапі Кубка світу

Про це повідомляє прес-служба Національної федерації фехтування України.

У командних змаганнях українці в 1/8 фіналу поступилися Великобританії (30:45). Але, у турнірі за 9-16 місця послідовно виграли у Гватемали (45:18), Гонконгу (45:43) та Австрії (45:44).

В особистій першості, всі четверо наших співвітчизників успішно пройшовши попередній тур змагань одночасно вибули з боротьби в 1/32 фіналу. Павло Сирачинский поступився канадцеві Клоду Лефорту (12:15), Клод Юнес не впорався з італійцем Жоржіо Авола (6:15), Андрій Погребняк - з ще одним італійцем Андреа Балдіні (9:15), а Володимир Колтиго програв єгиптянинові Алааельдіну Абоелькассему (10:15).

Золоту нагороду і звання чемпіона особистих змагань виборов росіянин Дмитро Рігін, який у півфіналі виграв у свого співвітчизника Олексія Черемісінова (15:9), а у фіналі здобув перемогу над японським спортсменом Юкі Ота (15:5). Крім Черемсинова на третю сходинку п'єдесталу пошани піднявся француз Энсо Лефорт, який програв півфінальну сутичку Ота (11:15).

Незважаючи на вдалий виступ в особистому турнірі, в командних змаганнях Росії не вдалося завоювати золото. У фінальній зустрічі зі збірною Франції росіяни поступилися з рахунком 38:45.